Stadler ist trotz Möglichkeit nicht gegen Manipulation vorgegangen!

Der frühere Audi-Vorstandschef Rupert Stadler hat im Betrugsprozess um manipulierte Abgaswerte vor dem Landgericht München ein umfassendes Geständnis abgelegt. Stadlers Verteidigerin hat seine Erklärung verlesen. Anschließend wurde sie von ihm bestätigt.

Stadler sehe ein, dass es ein Mehr an erforderlicher Sorgfalt bedurft hätte. Er habe zwar nicht gewusst, dass die Fahrzeuge manipuliert und so die Käufer geschädigt worden seien. Allerdings habe er dies für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen. Er habe es trotz Möglichkeit unterlassen, einzugreifen. Dies bedauere er sehr.

Urteil im Betrugsprozess wird Ende Juni erwartet!

Stadler steht seit September 2020 vor Gericht. Laut Anklage habe er nach Bekanntwerden der Manipulation von Abgaswerten im Jahr 2015 versäumt, den Verkauf geschädigter Autos mit Audi-Motoren zu stoppen. Der Ex-Audi-Chef hat jahrelang seine Unschuld beteuert und ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht von seiner Aussage abgerückt.

Doch jetzt die Wende: ein Geständnis. Stadler ist damit das erste Vorstandsmitglied des VW-Konzerns, das im Rahmen des Diesel-Abgasskandals den Betrugsvorwurf durch Unterlassen zugegeben hat. Ende Juni wird das Urteil erwartet.

Gericht hat Stadler Deal vorgeschlagen!

Was ist der Grund für den Sinneswandel? Stadler hat einem Deal des Gerichts zugestimmt. Die Wirtschaftskammer hatte Stadler im Falle eines umfassenden Geständnisses und einer Zahlung von 1,1 Millionen Euro eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt. Andernfalls würde ihm Gefängnis drohen.

Die Kammer ist nämlich nach einer vorläufiger Einschätzung der Ansicht, dass Stadler spätestens im Juli 2016 die Manipulation von Abgaswerten erkannt haben müsste. Anstatt den Verkauf zu stoppen und die Handelspartner zu informieren habe er anschließend bis Anfang 2018 den Vertrieb betroffener Fahrzeuge weiterlaufen lassen.

