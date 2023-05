5 Jahre DS-GVO Vorteile der Datenökonomie gilt es jetzt zu nutzen

Frankfurt am Main (ots) - Anlässlich des fünfjährigen Bestehens der DS-GVO

erklärt Patrick Tapp, Präsident des Deutschen Dialogmarketingverbands (DDV): "Es

ist Verdienst der DS-GVO, dass das Vertrauen gegenüber der Datenökonomie in der

Gesellschaft deutlich gestiegen ist. Diese Chance gilt es zu nutzen. Der DDV

unterstützt deshalb die EU-Kommission und die deutsche Bundesregierung in ihrem

Bemühen zur Schaffung eines einheitlichen und starken "Level Playing Field" für

eine effektive und wirtschaftlich erfolgreiche Datennutzung in Deutschland und

Europa."



Seitens der datenverarbeitenden Wirtschaft erhoffe man sich mehr Innovation,

mehr Marktvielfalt, mehr günstigere und bessere Produkte. Davon profitieren

Verbraucherinnen und Verbraucher, Wirtschaft und die gesamtstaatlichen

Interessen gleichermaßen.