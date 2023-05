Erneut ausgezeichnet Cannamedical Pharma ist Arbeitgeber der Zukunft (FOTO)

Köln (ots) - Die Cannamedical Pharma wurde im April 2023 vom Deutschen

Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) als

"Arbeitgeber der Zukunft" ausgezeichnet. Dieses Siegel wird Unternehmen

verliehen, die in den Bewertungskriterien moderne Führung, Innovationskraft,

Stand der digitalen Transformation, Mitarbeiterfreundlichkeit und Strategien

fürs Recruiting besonders positiv bewertet wurden.



"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und unseren Einsatz für unsere

Mitarbeitenden. Für uns ist es wichtig, nicht nur mit unseren Produkten

zukunftsfähig zu sein, sondern auch eine moderne und innovative

Mitarbeiterkultur zu fördern", so Sara Emons, Head of People and Culture der

Cannamedical Pharma. "Wertschätzung ist entscheidend. Neben 'harten' Faktoren

wie einer marktgerechten Vergütung, 30 Tagen Jahresurlaub, einer bezuschussten

Urban Sports-Mitgliedschaft, Weiterbildungsangeboten sowie Lunch-Lieferung ins

Büro fördern wir aktiv unsere Firmenkultur: Zum Beispiel mit gemeinsamen Events,

Umfragen und transparenter Kommunikation."