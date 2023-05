Seite 2 ► Seite 1 von 2

Langenfeld (ots) - Sascha Drache ist Experte in den Bereichen Stiftungsberatungund Stiftungsmanagement für den deutschen Mittelstand. Als dieser begleitet erseine Klienten erfolgreich auf ihrem Weg zur eigenen Stiftung. Diese können inenger Zusammenarbeit mit dem deutschen Stiftungspapst ihr Vermögen optimalanlegen, vermehren und schützen. Hier erfahren Sie, welche drei Fehler es beieiner Stiftungsgründung unbedingt zu vermeiden gilt.Stiftungen werden immer beliebter. Kein Wunder, schließlich ergeben sich ausihrer Gründung zahlreiche Vorteile. Neben einem positiven Beitrag für dieGesellschaft wird vor allem das eigene Vermögen generationsübergreifend vorunternehmerischen und privaten Risiken als auch vor staatlichem Zugriffgeschützt. Die Nachfrage nach Stiftungsgründungen ist daher massiv gestiegen.Dadurch entwickelte sich auch ein Bedarf an entsprechenden Beratern. Hinzu kommtdie Möglichkeit, die eigene Stiftungsgründung selbst in die Hand zu nehmen."Trotz der Möglichkeit, rate ich jedoch davon ab, die Stiftung ohne die Beratungeines spezialisierten Experten vorzunehmen", erklärt auch Sascha Drache."Schließlich setzt eine Stiftungsgründung tiefes fachliches Wissen voraus, dasein Laie nicht bieten kann. Wer es dennoch auf eigene Faust versucht, wirdeinige böse Überraschungen erleben." Sascha Drache ist Experte fürStiftungsberatung und Stiftungsmanagement für den deutschen Mittelstand undunterstützt seine Klienten auf ihrem Weg zur eigenen Stiftung. Er weiß damit auseigener Erfahrung, was es bei einer Stiftungsgründung zu beachten gilt, umnachhaltige Erfolge zu garantieren. Worauf genau angehende Stifter achten undwelche Fehler sie dabei zwingend vermeiden sollten, hat der Experte im Folgendenzusammengefasst.Fehler 1: Steuerliche Aspekte werden unterschätztEine häufige Form der Gründung einer Stiftung ist die Schenkung desStiftungsvermögens durch den Stifter. Dabei werden allzu häufig zahlreichesteuerliche Aspekte nicht beachtet - insbesondere die Schenkungssteuer. Sorichtet sich der Freibetrag der Schenkungssteuer nach dem entferntestenBegünstigten der Familiensteuer. Möchte man beispielsweise nur seine Kinderbegünstigen, kann ein hoher Freibetrag nach Steuerklasse I in Höhe von 400.000Euro pro Kind in Anspruch genommen werden. Möchte man jedoch auch andereVerwandte begünstigen, sinkt der Freibetrag schnell auf lediglich 20.000 Euro,sofern die Schenkung mit Steuerklasse III versteuert wird. In diesem Fall bietetes sich an, dass der zu Begünstigende eine eigene Familienstiftung gründet, umvon einer günstigeren Steuerklasse zu profitieren.