Provinzial Konzern wächst in der Schaden- und Unfallversicherung erneut stärker als der Markt (FOTO)

Münster (ots) - Der Provinzial Konzern hat 2022 erneut seine starke Position auf

dem deutschen Versicherungsmarkt behauptet. "Trotz der herausfordernden

gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen blicken wir auf ein erfolgreiches

Geschäftsjahr zurück. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Schaden- und

Unfallversicherern zum achten Mal in Folge stärker als der Markt gewachsen

sind", sagt der Provinzial Vorstandsvorsitzende Dr. Wolfgang Breuer. So stiegen

die Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft in der Schaden- und

Unfallversicherung auf 4,1 Mrd. Euro. Dies bedeutet ein Wachstumsplus von 4,3 %.

Die Beitragseinnahmen lagen damit über dem Marktwachstum (+ 4,0 %) und erstmalig

über der 4-Mrd.-Euro-Grenze, auch wurde die Zuwachsrate des vergangenen Jahres

(+3,2 %) deutlich übertroffen.



Zum Wachstum in der Kompositversicherung trugen alle regionalen Gesellschaften

des Konzerns bei. In der Verbundenen Wohngebäudeversicherung betrug der Zuwachs

9,8 % und lag damit klar über dem Marktdurchschnitt (8 %). Die gesamten

Beitragseinnahmen der Versicherungsunternehmen des Konzerns beliefen sich 2022

auf 6,5 (6,8) Mrd. Euro. Hier wirkte sich der Rückgang bei den Einmalbeiträgen

im Lebensversicherungsgeschäft aus.