Crossmedialer Wirknachweis ahoi! / CrossImpact Report belegt AIDA, VOX und Ad Alliance formen ein erfolgreiches Trio

Köln (ots) - 23. Mai 2023 - Das richtige Ambiente, Lovebrands und ein

crossmedialer Rahmen - so sieht ein erfolgreicher Mix aus. Die neue VOX

Dating-Show "Herz an Bord" wurde in Zusammenarbeit mit der Ad Alliance an Bord

von AIDAcosma produziert. Das Product Placement bildete das Herzstück der

Kampagne, die einen wirkungsvollen Effekt erzeugte. Das belegen die Fakten des

Wirknachweises CrossImpact Report.



Auf hoher See und auf allen Kanälen