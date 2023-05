Künstliche Intelligenz von ScreenPoint Medical und Volpara Health zeigt, dass sie in der Lage ist, das Langzeit-Brustkrebsrisiko vorherzusagen

Forschungen der Mayo Clinic und der UCSF zeigen, dass die Kombination aus dem Transpara Exam Score mit Volpara TruDensity das Langzeitrisiko für invasiven Brustkrebs vorhersagen kann.

NIMWEGEN, Niederlande und WELLINGTON, Neuseeland, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Forscher der Mayo Clinic (Rochester, MN) und der University of California in San Francisco, bestätigten, dass die Kombination von Bildgebungsverfahren mit künstlicher Intelligenz (KI) und Algorithmen für die volumetrische Brustdichte bei der Vorhersage des langfristigen Brustkrebsrisikos, insbesondere der invasiven Erkrankung, helfen kann. Die Studie „Impact of Artificial Intelligence System and Volumetric Density on Risk Prediction of Interval, Screen-Detected, and Advanced Breast Cancer " wurde kürzlich im Journal of Clinical Oncology veröffentlicht.