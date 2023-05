Seite 2 ► Seite 1 von 2

Oer-Erkenschwick (ots) - Als Lean Production Experte und Unternehmensberater fürdie Produktionssparte unterstützt Thomas Schulz Geschäftsführer und ihreFührungskräfte dabei, ihre Produktionsprozesse zu optimieren und sich dadurchWettbewerbsvorteile zu sichern. Hier erfahren Sie, wie Unternehmen ihreFührungskultur verbessern, ihre Produktivität gezielt steigern und damit ihremZielzustand Schritt für Schritt näherkommen.Firmeninhaber haben oft ein gemeinsames Ziel: Sie möchten ihr Unternehmenkontinuierlich verbessern und wachsen, um sich in ihrer Marktpositionerfolgreich zu behaupten. Dabei sehen sich Geschäftsführer in der persönlichenVerantwortung, ihre Mitarbeiter weiterzuentwickeln und ihr Unternehmen fürzukünftige Herausforderungen vorzubereiten. "Allerdings können ineffiziente undfehleranfällige Prozesse dazu führen, dass bestehende Verpflichtungen nichterfüllt werden können, wenn neue Aufträge hinzukommen", erklärt Thomas Schulz,Geschäftsführer von Lean Partners. "Die gute Nachricht ist: Jeder Betrieb kannseine Produktivität steigern, solange dafür die richtigen Schritte unternommenwerden. Meiner Erfahrung nach fehlt es den meisten Geschäftsführern hierlediglich an der nötigen Orientierung." Mit seinem Fachwissen und seinerErfahrung hat er bereits zahlreiche Unternehmen dabei unterstützt, ihreWertschöpfung und damit auch ihre Produktivität kontinuierlich zu verbessern.Der Grundsatz von Thomas Schulz ist es, Schritt für Schritt Verschwendungen zureduzieren und dadurch die Produktivität zu optimieren. Aus welchen Schrittenseine Vorgehensweise besteht und worauf es dabei im Detail zu achten gilt, hater im Folgenden zusammengefasst.Ohne Fundament ist Prozessoptimierung sinnlos!1. Gegenseitiges Vertrauen zwischen Mitarbeitern und FührungskräftenUm die Produktivität in Betrieben zu steigern, ist es notwendig, eineerfolgreiche Führungskultur aufzubauen, in der alle an einem Strang ziehen undMitarbeiter für das gemeinsame Ziel begeistert werden. Grundlage dafür ist, dasssich Mitarbeiter und Führungskräfte gegenseitig vertrauen.Dieses Vertrauen ist vergleichbar mit dem Verhältnis zwischen einem Trainer undseinen Fußballspielern: Die Führungskräfte sind die Trainer, die Mitarbeitersind die Spieler. Nur wenn sie gut miteinander harmonieren, können sie gemeinsamerfolgreich sein und Tore schießen beziehungsweise die Produktivität steigern.Ohne dieses Vertrauen und eine gute Zusammenarbeit der Führungskräfte mit denMitarbeitern kann die Führungskultur nicht verbessert und somit auch dieProduktivität nicht gesteigert werden. Es ist daher unerlässlich, diesesFundament zu schaffen und aufrechtzuerhalten.