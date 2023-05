Autoverkäufe in China dürften sich auch im Mai weiter erholen

PEKING (dpa-AFX) - Die Pkw-Auslieferungen im größten Automarkt der Welt China dürften sich auch im Mai weiter von den coronabelasteten Vorjahreszahlen erholen. So könnte der Verkauf an die Endkunden im Vergleich zum Vorjahresmonat um 28 Prozent auf 1,73 Millionen Pkw anziehen, schätzte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag in Peking. Gegenüber dem Vormonat wäre das den Angaben zufolge ein Plus von 6,6 Prozent. Vergangenes Jahr hatten Covid-Lockdowns und Lieferschwierigkeiten bei wichtigen Teilen die Autoproduktion und auch den Verkauf im Frühjahr deutlich eingeschränkt.

China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive Audi und Porsche ), BMW und Mercedes-Benz der wichtigste Einzelmarkt./men/jha/