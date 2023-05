Castleton Commodities International LLC schließt den Verkauf der Camden BV Group Companies ab

CCI erwarb MaasStroom Energie B.V. im Jahr 2017 und eine 50%ige Beteiligung an Enecogen V.O.F. und investierte anschließend im Jahr 2018 in die Modernisierung beider Anlagen, um zum effizientesten, saubersten und flexibelsten Energieerzeugungsportfolio dieser Art in Europa zu werden.

LONDON, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Castleton Commodities International LLC (CCI) gab heute bekannt, dass es Camden-BV-Konzernunternehmen, darunter zwei gasbefeuerte Kraftwerke (CCGTs) in Rotterdam, Niederlande, an eine Tochtergesellschaft von Energetický a Průmyslový Holding, a.s. (EPH), einem tschechischen Energieversorgungsunternehmen, verkauft hat.

„Wir sind stolz auf den Beitrag, den CCGTs zur Bereitstellung einer zuverlässigen und flexiblen Stromversorgung in den Niederlanden geleistet haben", so Arie Pilo, Global Head of Principal Investments von CCI. „Die Investition von CCI in diese Anlagen spiegelt unser Engagement wider, die Stabilität und Zuverlässigkeit des Stromnetzes in Europa aufrechtzuerhalten."

„EPH ist der richtige Partner mit Erfahrung im Betrieb ähnlicher Anlagen in ganz Europa, um den Betrieb und die Zuverlässigkeit dieser Anlagen weiterhin zu maximieren", stellte er fest.

Pilo bemerkte darüber hinaus, dass CCI weiterhin in Europa investieren und Möglichkeiten in den Bereichen Energiesicherheit und Energiewende erkunden wird. Ein strategischer Schwerpunkt besteht in der Entwicklung und im Betrieb von Energiespeicherlösungen durch unsere Investition in S4 Energy BV, die dem Netz helfen wird, das Wachstum erneuerbarer Energiequellen zu unterstützen.

Informationen zu Castleton Commodities International LLC



CCI ist ein globaler Energierohstoffhändler mit integrierten Unternehmen, die sich auf Marketing, Vermarktung und den Handel mit Rohstoffen sowie den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von rohstoffbezogenen Infrastrukturanlagen konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cci.com.

