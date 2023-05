Volksbank Mittweida erweitert Produktportfolio für Firmenkunden mit Sachbezugskarten zur Stärkung der Region

Freising (ots) - Die Volksbank Mittweida eG startet den Vertrieb von

Sachbezugskarten, die vom E-Geld-Institut PayCenter herausgegeben werden und

bietet somit ihren Firmenkunden ein innovatives Kartenprodukt für deren

Mitarbeiter. Regionalbanken, wie die Volksbank Mittweida, eignen sich bestens

als Vermittler von Sachbezugskarten. Mit bereits ortsansässigen Unternehmen im

Kundenstamm bietet besonders die Kartenvariante Regionalkarte eine gute

Möglichkeit, die Bindung von Mitarbeitern zu unterstützen sowie den Einzelhandel

in der Region zu stärken.



Was ist die Kartenvariante "Regionalkarte"?





Mit Sachbezügen können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter mit einem steuerfreien Extrabis zu 50 EUR pro Monat belohnen. Die Kartenvariante "Regionalkarte" stellthierbei eine innovative Alternative zu den klassischen Sachbezügen viaWarengruppen- und Händlerkarten dar. Unternehmen und deren Mitarbeiter könnendie gewünschte Region individuell festlegen. Mit diesen Sachbezugskarten kanndann bei allen Mastercard® Akzeptanzstellen im gewählten Postleitzahlgebieteingekauft und somit der Einzelhandel in der Region gestärkt werden. AlleKartenvarianten der PayCenter können über ein Arbeitgeber- und Mitarbeiterportalflexibel und individuell gewählt und verwaltet werden.Vorteile für Regionalbanken beim Vertrieb von SachbezugskartenDer Vertrieb der innovativen und zukunftsweisenden Regionalkarte bietetRegionalbanken die vielversprechende Möglichkeit, ein neues, gewinnbringendesProdukt in das Portfolio des bereits bestehenden Kundenstamms der Firmenkundenaufzunehmen. So können zusätzliche Erträge generiert werden. Durch steuerfreieZusatzleistungen wird die Bindung der Mitarbeiter an die Unternehmen und dieWirtschaft in der Region gestärkt und die Bank partizipiert an den Umsätzen derKarten. Die Zusammenarbeit mit dem Kartenherausgeber PayCenter hat den Vorteil,dass die Vertriebspartner auf ein im Markt etabliertes Produkt zurückgreifenkönnen. Mit PayCenter haben Unternehmen einen Partner an der Seite, der sich umalle technischen Anforderungen und die Regulatorik kümmert. Eine Umsetzung miteinem bereits bestehenden Produkt kann schneller und wesentlich kostengünstigerals das Set Up eines eigenen Kartenprodukts erfolgen, das noch keine Akzeptanzim Markt hat."Als Regionalbank haben wir ein Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kundenund Gemeinschaft, in der wir tätig sind. Die Einführung der Sachbezugskarte alsneues Produkt für unsere Firmenkunden ermöglicht es uns, die Bindung zwischen