MINISO feierte die große Eröffnung seiner globalen Hauptfiliale am Times Square, New York

NEW YORK, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die Lifestyle-Einzelhändler MINISO (NYSE: MNSO; HKEX: 9896) eröffnete am Freitag, den 19. Mai (EST), offiziell seine neue globale Hauptfiliale am New Yorker Times Square. Die neue Filiale ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Marke und bringt die für MINISO typische fröhliche Einstellung und die unterhaltsamen, erschwinglichen und gut gestalteten Produkte direkt in das Herz eines der berühmtesten Einkaufsviertel der Welt.

Die neue Hauptfiliale, die sich im ersten von 5 Stöcken am Times Square befindet, hat einen hellen und klaren Stil, der den Blick auf die lizenzierten Kollektionen von MINISO mit einigen der weltweit bekanntesten Inhaber von geistigem Eigentum lenkt. Von Sanrio bis We Bare Bears. Die lizenzierten Kollektionen sind nur einige der 2.500 Produkte, die in der neuen Filiale in zehn speziellen Produktbereichen angeboten werden. Neben den lizenzierten Kollektionen umfassen die Zonen auch Sammlerstücke, Spielzeug, Plüschtiere, Düfte, Accessoires, Schminkutensilien, Snacks, Elektronik sowie Geschenke und Schreibwaren.

"Wir freuen uns sehr, unsere neue Hauptfiliale hier am Times Square zu eröffnen", sagte Jack Ye, Gründer und CEO von MINISO, bei der großen Eröffnungsveranstaltung. "Die Präsenz in einem der bekanntesten Handels- und Kulturzentren der Welt ermöglicht es uns, täglich neue Zielgruppen zu erreichen und unsere lustigen Qualitätsprodukte Hunderttausenden von New Yorkern und Touristen vorzustellen, die jeden Tag durch diese Straßen gehen."

Am Eröffnungstag wurden die Passanten von der Partystimmung und den attraktiven Schaufenstern angelockt, in denen beliebte Disney-Figuren wie Mickey Mouse und Toy Story sowie andere berühmte Lizenzfiguren zu sehen sind. Die Besucher der Filiale waren eingeladen, an der Feier teilzunehmen. Bei Gewinnspielen und Verlosungen hatten die Kunden die Chance, tolle Preise zu gewinnen, darunter Geschenke, Produkte von Hello Kitty's Muttergesellschaft Sanrio und Einkaufsgutscheine. Das vielfältige Produktsortiment und das ansprechende Einkaufserlebnis von MINISO erwiesen sich als großer Erfolg: Am Eröffnungstag erzielte die Filiale einen Umsatz von fast 80.000 Dollar und stellte damit einen neuen Rekord für einen einzigen Tag unter allen Filialen weltweit auf.