EU baut zentrale Datenbank für Firmen-Finanzinformationen auf

Der wirtschaftspolitische Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Markus Ferber, sagte, der Zugang zu relevanten Unternehmensinvestitionen sei für viele Anleger immer noch ein Stolperstein - gerade bei grenzüberschreitenden Anlageentscheidungen. Das zentrale Zugangsportal erleichtere Anlegern die Informationssuche und mache Investitionen in europäische Unternehmen attraktiver. "Insbesondere kleinere Unternehmen werden durch das neue Portal an Sichtbarkeit gewinnen", sagte der CSU-Abgeordnete.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Informationen über die Finanzen und die Nachhaltigkeit von Unternehmen in der EU sollen in einigen Jahren über eine zentrale Datenbank abgerufen werden können. Die Verhandler der EU-Länder und des Europäischen Parlaments verständigten sich am Dienstag in Brüssel darauf, die EU-weite Informationsplattform "European Single Access Point" (ESAP) zu schaffen, wie aus einer Mitteilung der Länder hervorgeht.

