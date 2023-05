Der Übergang in den Ruhestand verstärkt die Belastung durch Wohnkosten, Miethaushalte sind besonders davon betroffen

Berlin (ots) - Geht der/die Haupteinkommensbezieher*in des Haushalts in den

Ruhestand, steigt der Anteil des Einkommens, der für die Wohnkosten aufgebracht

werden muss, für Haushalte durchschnittlich um 1,6 Prozentpunkte. Dabei gibt es

deutliche Unterschiede zwischen Miet- und Eigentumshaushalten. Die

durchschnittliche Wohnkostenbelastung ist schon vor dem Ruhestand bei

Miethaushalten viel höher als bei Eigentumshaushalten. Aber der Effekt des

Ruhestands auf die Wohnkostenbelastung vergrößert diese Ungleichheit. Und

während bei beiden Gruppen das Haushaltseinkommen sinkt, haben

Eigentümerhaushalte die besseren Karten, um ihre Wohnkosten zu senken, während

sie für Miethaushalte tendenziell weiter steigen.



Die Belastung durch Wohnkosten steht seit geraumer Zeit im Blickpunkt der

Öffentlichkeit - weniger beleuchtet ist, wie kritische Lebensereignisse wie der

Eintritt in den Ruhestand sich auf den finanziellen Druck auswirken, den die

Wohnkosten auf die Haushalte ausüben. Dies hat nun ein Team des Deutschen

Zentrums für Altersfragen längsschnittlich mit Daten des Sozio-oekonomischen

Panels untersucht und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Unterschiede

zwischen Eigentümer- und Miethaushalten gelegt.





Für ältere Menschen - insbesondere Rentner und Rentnerinnen - ist der Anteil desHaushaltseinkommens, der für Wohnkosten aufgebracht werden muss, von besondererBedeutung. Zum einen sind die Möglichkeiten, ihr Einkommen aufzubessern,eingeschränkt. Andererseits steigt die Aussicht, im Alter und im hohen Alter mitmedizinischen oder Pflegekosten konfrontiert zu werden. Deutschland ist einesder Länder der Europäischen Union, deren Bevölkerung den höchsten Anteil ihresverfügbaren Einkommens für das Wohnen ausgibt, 20,4 Prozent der über 65-Jährigengaben 2019 mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen aus.Vor diesem Hintergrund wurde der Effekt des Übergangs in den Ruhestand derPerson, die das Haupteinkommen des Haushalts erzielt, auf dieWohnkostenbelastung (Anteil der Wohnkosten am Haushaltsnettoeinkommen) desHaushalts untersucht. In Deutschland, das eine eher traditionelle Arbeitsteilungaufweist, erzielt in den meisten Fällen eine Person einen größeren Anteil amHaushaltseinkommen als ein ebenfalls erwerbstätiger Ehe- oder Lebenspartner. DieStudie bezog Haushalte ein, deren Haupteinkommensbezieher*in zwischen 55 und 75Jahre alt war und zwischen 1993 und 2019 in den Ruhestand gegangen ist.Die Daten zeigen, dass der Übergang in den Ruhestand derHaupteinkommensbeziehenden mit einer Erhöhung der Wohnkostenbelastung desHaushalts verbunden ist, sie liegt im Durchschnitt 1,6 Prozentpunkte höher als