Sommet Education und Globeducate gehen eine Partnerschaft ein, um neue Generationen für Hochschulbildung und Karrieren im Gastgewerbe zu begeistern

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das weltweit führende Bildungsnetzwerk für

das Gastgewerbe, das die renommierten Managementschulen Glion Institute of

Higher Education und Les Roches International School of Hotel Management

umfasst, schließt sich mit Globeducate zusammen, einer der weltweit führenden

K12-Bildungsgruppen mit mehr als 55 erstklassigen bilingualen und

internationalen Schulen in 10 Ländern, die 31.000 Schüler unterrichten. Die

Partnerschaft zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler in die Welt des

Gastgewerbes einzuführen, und zwar durch die beiden legendären Sommet Education

Hospitality Business Schools.



Glion und Les Roches werden die nächste Generation von Globeducate-Studenten

inspirieren und sie dabei unterstützen, das Gastgewerbe und die Erlebnisbranche

zu entdecken. Während der letzten Schuljahre haben die Schüler Zugang zu

Präsentationen, Meisterklassen und interaktiven Discovery-Workshops, die ihnen

aufregende berufliche Schnuppererfahrungen in einer Vielzahl von Bereichen

bieten, wie beispielsweise Hotelentwicklung, Veranstaltungsmanagement, Luxus-

und Kundenerlebnis, digitales Marketing und Nachhaltigkeit.