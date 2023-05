Die großen Tech-Werte aus dem Nasdaq haben die Indizes steigen lassen, während die meisten Aktien überhaupt nicht zulegen konnten. Die Folge: diese Big-Tech-Aktien sind extrem teuer, andere Aktien dagegen eher nicht (vor allem Value). Die Wall Street aber neigt gerne zu einer Herden-Rotation: alle gehen gleichzeitig in bestimmte Werte rein und aus bestimmten Werten raus. Ist die Rally von Nasdaq-Big-Tech nun zu Ende gespielt? Unterdessen sind keine erkennbaren Fortschritte bei den Gesprächen um die US-Schuldenobergrenze erkennbar - heute das nächste Treffen zwischen US-Demokraten und US-Republikanern. Der Dollar steigt weiter, ebenso die Renditen für US-Staatsanleihen -all das ist eigentlich Gift für die großen Tech-Aktien wie Apple und Co (die viel Geschäft im Ausland haben und "Zins-sensitiv" sind)..

