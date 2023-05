Aus Branchensicht standen Energiewerte ganz oben in der Gunst der Anleger. Grund dafür sind deutlich steigende Ölpreise. Eine erneute Warnung des führenden Ölförderlandes Saudi-Arabien vor der Spekulation auf weiter fallende Ölpreise zeigte am Markt entsprechende Wirkung. Die Aktien von ExxonMobil verteuerten sich um 2,2 Prozent, jene von Chevron kletterten an der Dow-Spitze um 3,3 Prozent nach oben. Zuvor hatten die Analysten der HSBC die Chevron-Titel auf "Buy" hochgestuft.

NEW YORK (dpa-AFX) - Moderate Abgaben bei den Standardwerten an der Wall Street und größere Verluste an der technologielastigen Nasdaq-Börse: So präsentierten sich die US-Aktienmärkte am Dienstag im Handelsverlauf. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,28 Prozent tiefer bei 33 192,49 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,72 Prozent auf 4162,34 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,92 Prozent auf 13 722,57 Punkte nach unten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer