Berliner Morgenpost/ Scholz muss einschreiten/ Leitartikel von Tobias Kisling, Wirtschaftskorrespondent

Berlin (ots) - Ampel scheitert beim Wohnungsbau. Thema muss priorisiert werden



In der Wohnungsbaupolitik klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander: 295.300

Wohnungen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland neu gebaut - 104.700 weniger

als von der Ampelkoalition geplant. Dabei wäre selbst die im Koalitionsvertrag

vereinbarte Zahl von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr eigentlich zu niedrig, wie

Bauministerin Klara Geywitz (SPD) eingesteht. Tatsächlich seien bis zu 600.000

Wohnungen pro Jahr nötig, um den Bedarf zu decken.



In der Realität werden nicht einmal halb so viele Wohnungen gebaut. Die

Situation droht sich zu verschärfen. Die Stornierungen im Wohnungsbau sind seit

Monaten hoch, angesichts gestiegener Zinsen und hoher Kosten legen Unternehmen

und private Häuslebauer ihre Pläne auf Eis.