MÜNCHEN, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Forscher aus Dänemark haben ein neues System für künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, um die Zahl der Schlaganfälle zu verringern, die von menschlichen Notrufmitarbeitern unerkannt bleiben. Das System übertraf bei der Erkennung von Schlaganfällen bei beiden Geschlechtern und in allen untersuchten Altersgruppen die Leistung der Notrufabwickler, was darauf hindeutet, dass es in Zukunft ein zusätzliches Instrument für die frühzeitige und präzise Erkennung von Schlaganfällen sein könnte.

Die retrospektive Studie, die heute auf der Konferenz der Europäischen Schlaganfall-Organisation (European Stroke Organisation Conference, ESOC) 2023 vorgestellt wurde, stützt sich auf das dänische Schlaganfallregister und einen Datensatz von mehr als 1,5 Millionen Anrufen bei den Kopenhagener Notfall-Rettungsdiensten zwischen 2015 und 2020, darunter mehr als 7000 Anrufe im Zusammenhang mit Schlaganfällen. Die Forscher nutzten diese Daten, um ein KI-Framework für die Transkription des Telefongesprächs zu trainieren und dann das Schlaganfallrisiko auf der Grundlage des transkribierten Textes vorherzusagen.