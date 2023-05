Sachsen-Anhalt/Wirtschaft / Anzahl der Balkonkraftwerke steigt in Mitteldeutschland rasant

Halle/MZ (ots) - Hohe Strompreise haben in Mitteldeutschland zu einemanhaltenden Boom von sogenannten Balkonkraftwerken geführt. Gegenüber 2021 hatsich die Anzahl der Photovoltaik-Steckeranlagen im Netzgebiet der Mitnetz Stromfast vervierfacht. "Besonders in den letzten Monaten verzeichnen wir eineexorbitante Zunahme der Anschlussbegehren", sagte Mitnetz-Sprecher David Kösterder in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe).So habe es im Oktober 2022 täglich etwa 40 Anträge gegeben. "Im April waren esbereits 124 Anträge pro Tag", so Köster. Mitnetz ist der größteStromnetzbetreiber im südlichen Sachsen-Anhalt, das Netz erstreckt sich auch aufTeile von Sachsen, Thüringen und Brandenburg.Die Solarstromanlagen bestehen typischerweise aus zwei Modulen und einemWechselrichter. Sie können einfach aufgebaut werden und speisen ihre Energie inder Regel nur in das Hausnetz ein. Sie benötigen wenig Platz und werden etwa ander Balkonbrüstung befestigt. Laut einer Studie der Hochschule für Technik undWirtschaft in Berlin gab es Ende 2021 in Deutschland bereits rund 190.000Mini-Solaranlagen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5516030OTS: Mitteldeutsche Zeitung