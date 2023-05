Neueste Version von Google TV von CHiQ in Europa verfügbar

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 engagiert sich CHiQ auf den internationalen Märkten, treibt technologische Innovationen voran und entwickelt sein Produktangebot kontinuierlich weiter, um der Marktdynamik gerecht zu werden. Durch kontinuierliche Produktoptimierung und die Entwicklung einer robusten industriellen Kettenarchitektur liefert CHiQ seinen Kunden stets außergewöhnliche Produkte. Als offizieller Partner mehrerer Betriebssysteme und Streaming-Entertainment-Dienste wird die Marke CHiQ ihre Produktpalette weiter ausbauen und von einer Konzentration auf Anwendungen für ein einziges System zu einer diversifizierten Applikationsstrategie übergehen.

Seit dem Eintritt in den europäischen Markt hat CHiQ seine Präsenz in mehr als 10 Ländern mit 8 Hauptproduktkategorien über lokale E-Commerce-Plattformen ausgebaut. In Frankreich und Deutschland rangieren die Fernseher und Kühlschränke von CHiQ durchweg an der Spitze der Bestsellerlisten auf Amazon-Plattformen. Darüber hinaus hat CHiQ seine Präsenz auf mehr als 40 E-Commerce-Plattformen in über 20 Ländern und Regionen in Europa, Südostasien und Australien ausgebaut, seine Produktkategorien erweitert und das Angebot von Fernsehern, Kühlschränken und Klimaanlagen auf Waschmaschinen, Monitore und tragbare Klimaanlagen ausgedehnt. Diese strategischen Schritte haben die Stärke der Marke erheblich gestärkt. CHiQ hat es sich zur Aufgabe gemacht, intelligentere Haushaltsgeräte und Dienstleistungen anzubieten, um die steigenden Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen, die ein komfortables Leben zu Hause wünschen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2083251/TV.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neueste-version-von-google-tv-von-chiq-in-europa-verfugbar-301832962.html