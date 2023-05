Die gemeinsame Währung, deren Stabilität die EZB sichern soll, wurde zunächst elektronisch als Verrechnungswährung genutzt, am 1. Januar 2002 ersetzte der Euro in Schein und Münze die bisherigen nationalen Währungen wie die D-Mark. Heute ist der Euro für mehr als 346 Millionen Menschen in 20 EU-Staaten offizielles Zahlungsmittel.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Festakt wird an diesem Mittwoch (18.00 Uhr) in Frankfurt an die Gründung der Europäischen Zentralbank (EZB) vor 25 Jahren erinnert. Die EZB nahm am 1. Juni 1998 ihre Arbeit auf. Sieben Monate später, am 1. Januar 1999, begann für 11 der damals 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Euro-Zeitalter.

