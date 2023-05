Konsolidierung bis 16000 nun im DAX?

Bitte schau für weitere Videoanalysen auf meinem Kanal bei YouTube vorbei, wo ich entsprechende Marktupdates platziere:

Mit Blick auf den zweiten Handelstag dieser Woche lässt sich die Fortsetzung der Korrektur ab dem Allzeithoch, welches am Freitag eingestellt wurde, eindeutig zeigen.

Am Vortag in der Morgenanalyse am 23.05.2023 wurden bereits Korrekturlevels aufgezeigt, an denen das Trading für die Long-Seite und ein Ziel für die Unterseite klar ersichtlich war. Dazu folgendes Bild als Rückblick:

In diesem Bereich war dann eine Gegenbewegung und letztlich auch das GAP-close zur neuen Kurslücke, welche am Morgen entstanden war, ein sinnvolles Setup. Es ist hier im Nachgang noch einmal dargestellt:

Nach dem GAP-close fand keine weitere Bewegung auf der Oberseite statt, sodass wir uns im Handelverlauf dem GAP auf der Unterseite, welches zu vergangenem Donnerstag zurückgeblieben war, zuwendeten. In den Fokus rückten wir diesen Kursbereich ebenfalls in der Vortagesanalyse mit diesem Bild:

Mit einer schwächeren Wall Street wurde dieser Bereich komplett durchlaufen und nicht wieder zurückerobert. Es blieb somit bei einem Minustag und damit dem zweiten Konsolidierungstag in Folge.

Alle Daten der Börse Frankfurt sind hier aufgelistet:

Übergeordnet ist nun darauf zu achten, ob der Index am Ausbruchslevel von Christi Himmelfahrt wieder andockt oder dieser Ausbruch in Kombination mit dem mittelfristigen Aufwärtstrend bereits die Konsolidierung abschliesst:

Wie verhielten sich die Kurse an der Wall Street?

Blick auf die US-Entwicklung am Dienstag

Am Dienstag war der Handel in den USA zweigeteilt. Zunächst verweilte der Nasdaq ohne starke Vola an der Vortagesschwelle. Im Dow Jones ergab sich daher eher ein Setup, welches im Livetrading umgesetzt werden konnte:

Diese erste Stärke war jedoch trügerisch. Im weiteren Verlauf verlor vor allem der Nasdaq an Boden. Sprachen wir gestern noch über drei stabile Aufwärtstrends (Rückblick):

So skizzierte sich das Bild nun nach der Konsolidierung wie folgt:

Von einem Richtungswechsel sprechen wir jedoch noch nicht, es ist jedoch von der Dynamik her eine Art "Ausrufezeichen" und Signal in Richtung Aufmerksamkeit für heute. Der Nasdaq bleibt weiter auf Monatssicht deutlich im Gewinn, der S&P500 könnte diesen Bereich wieder aufgeben.

Folgende Schlusskurse wurden verzeichnet:

Was hatte dies für Implikationen für den DAX?

Verhaltene Vorbörse und Termine am 24.05.2023

In der heutigen Vorbörse zeigt der DAX eine weitere Konsolidierung an. Der Index könnte hierbei die 16.000 als Ausbruchslevel ins Auge fassen:

Als Konsolidierungslevel im XETRA-Chart habe ich das letzte offene GAP im aktuellen Kontext im Blick und die Tiefs vom Donnerstagnachmittag, die wir am Ausbruchstag selbst sahen:

Nach aktueller Indikation ergibt sich damit auch ein neues GAP auf der Oberseite.

Terminlich steht heute Morgen der ifo Index aus Deutschland 10.00 Uhr auf der Agenda und 20.00 Uhr das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung. Am Abend ist dann der Blick auf die Nvidia Quartalszahlen maßgeblich für den Technologiesektor.

Alle Termine des Tages sind hier aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Für die anstehenden Quartalszahlen in dieser Woche habe ich auch noch eine Übersicht parat:

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

