Die Zusage der Ford Motor Co. zur Beschaffung von Lithium aus Quebec ist eine Bestätigung der Vision von Arbor Metals

Vancouver, Kanada - 23. Mai 2023 / IRW-Press / - Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich, bekannt zu geben, dass die jüngste Zusage der Ford Motor Company, Lithium aus Quebec zu beziehen, als durchschlagende Bestätigung der Vision von Arbor für den Lithiummarkt in der Region angesehen wird. Die Ankündigung des Automobilherstellers, die seinen proaktiven Ansatz bei der Sicherung der Lithiumproduktion für die Herstellung von Elektrofahrzeugen unterstreicht, steht im Einklang mit der Mission von Arbor, ein wichtiger Akteur auf dem Lithiummarkt in Quebec zu sein.

Arbor unterstützt die Vision von Autoherstellern wie Ford, die die weltweite Elektrifizierungsrevolution vorantreiben wollen, vollkommen. Durch die proaktive Sicherung des für den Übergang erforderlichen Metalls, nämlich Lithium, machen diese Automobilhersteller einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltiger und umweltfreundlicher Transportlösungen. Die Zusage, Lithium aus Québec zu beziehen, stärkt Arbors Vertrauen in das immense Potenzial der Region und die zentrale Rolle, die sie in der Elektrofahrzeugindustrie spielen wird.

Die Entscheidung von Ford, die Lithiumproduktion aus Quebec zu sichern, ist eine starke Bestätigung für die strategische Ausrichtung von Arbor und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, an der Spitze des Lithiummarktes zu stehen. Mit seinen reichhaltigen Lithiumvorkommen hat sich Quebec zu einem wichtigen Akteur in der globalen Lieferkette entwickelt, und Arbor plant, diese Chance zu nutzen.

Arbor treibt seine Lithiumprojekte in Quebec, einschließlich des Vorzeigeprojekts Jarnet Lithium, aktiv voran. Das erfahrene Team des Unternehmens in Kombination mit seinem Engagement für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Ressourcenentwicklung könnte Arbor als Teil der Lithium-Lieferkette positionieren.

„Wir sehen mit Begeisterung, dass die großen Automobilhersteller die Bedeutung der Sicherung der Lithiumversorgung für ihre Elektrofahrzeugproduktion erkannt haben. Fords Engagement für die Lithiumproduktion in Quebec bestärkt unsere Ansicht vom immensen Potenzial dieser Region“, kommentierte Mark Ferguson, CEO von Arbor. „Arbor Metals ist entschlossen, eine wichtige Rolle bei der Deckung der wachsenden Nachfrage nach Lithium zu spielen und die globalen Elektrifizierungsbemühungen zu unterstützen.“