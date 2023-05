MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch in sieben Bundesländern Durchsuchungen bei der Klimaschutzgruppe Letzte Generation durchgeführt. Insgesamt wurden ab etwa 7.00 Uhr 15 Objekte durchsucht, wie Generalstaatsanwaltschaft München und Bayerisches Landeskriminalamt mitteilten./ruc/DP/mis

Durchsuchungen bei Letzter Generation in sieben Bundesländern

