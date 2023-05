VR8 schließt erfolgreich eine strategische Platzierung in Höhe von 5,91 Millionen Dollar an Matrix Resources ab

Jurie Wessels, geschäftsführender Vorsitzender von VR8, kommentierte: "Mit der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen und der bevorstehenden Abwicklung der Platzierung bin ich hocherfreut, Matrix als Aktionär von VR8 begrüßen zu dürfen, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um eine formale Abnahmevereinbarung für unsere Vanadiumprodukte abzuschließen.Wir freuen uns sehr darauf, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Matrix zu untersuchen, um die Entwicklung des Steelpoortdrift-Vanadiumprojekts in einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung voranzutreiben, die darauf abzielt, das Projekt bis zur endgültigen Investitionsentscheidung voranzutreiben. Diese Mittel werden die Bilanz des Unternehmens stärken und es ermöglichen, bedeutende Fortschritte beim Abschluss kritischer Wege zu machen, während wir weiterhin mit potenziellen Geldgebern in Kontakt bleiben und Fortschritte auf dem Weg zur endgültigen Investitionsentscheidung und zur Aufnahme der Produktion des Projekts machen."

Im Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen nach Abschluss 53.763.800 Aktien an Matrix zu einem Ausgabepreis von 0,11 AUD pro Aktie als Gegenleistung für eine Beteiligung von 9,99 % an VR8 ausgeben, was einem Aufschlag von ~40 % auf den 30-Tage-VWAP am 3. Mai 2023 entspricht ("strategische Investition"). Die Aktien werden im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazitäten des Unternehmens gemäß ASX ListingRules 7.1 und 7.1A emittiert.

VANADIUM RESOURCES LIMITED (ASX: VR8; DAX: TR3) ("VR8" oder "das Unternehmen") freut sich mitzuteilen, dass die aufschiebenden Bedingungen für die Eigenkapitalplatzierung in Höhe von 5,91 Mio. AUD an Matrix Resources (Zhejiang) Co., Ltd ("Matrix"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Zhejiang Lygend Investment Co., Ltd ("Lygend Investment", zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "Lygend-Gruppe"), erfüllt wurden. Die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen erfolgt nach Erhalt der Genehmigung durch ChineseOverseas Direct Investment ("ODI"), die die wichtigste aufschiebende Bedingung im Rahmen der verbindlichen Zeichnungsvereinbarung ("Vereinbarung") war, die vom Unternehmen am 3. Mai 2023 bekannt gegeben wurde.

VR8 schließt erfolgreich eine strategische Platzierung in Höhe von 5,91 Millionen Dollar an Matrix Resources ab

