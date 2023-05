Deutsche Anleihen geben im frühen Handel nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,34 Prozent auf 133,59 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,49 Prozent.

Am Vorabend hatte Bundesbankpräsident Joachim Nagel in einer Rede deutlich gemacht, dass der geldpolitische Straffungskurs in der Eurozone noch nicht an seinem Ende angelangt sei. "Es werden noch mehrere Zinsschritte erforderlich sein, um ein ausreichend restriktiv wirkendes Niveau zu erreichen", sagte Nagel, der auch Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank ist.