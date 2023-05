Bernstein hebt Air France-KLM auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Bernstein Research hat Air France-KLM von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 1,25 auf 1,60 Euro angehoben. Der Luftverkehr erhole sich nach der Pandemie wieder, habe sich aber verändert, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften. Er verwies auf ein geändertes Verhalten bei Geschäftsreisen vor allem auf Kurzstrecken. Im Langstreckenverkehr verbessere sich die Wettbewerbsstruktur in Richtung Westen, verschlechtere sich aber gen Osten. Sein Urteil für Air France-KLM hob er unter anderem wegen der Ausrichtung auf Tourismusstrecken an. Kapazitätsbeschränkungen auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol bereiteten aber Sorgen./ck/tih

Die AIR France - KLM Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 1,666EUR gehandelt.