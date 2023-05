Die ganze Windkraft-Branche hat damit zu kämpfen, dass die gestiegenen Preise zum Beispiel für Stahl nicht an die Kunden weitergegeben werden konnten, weil die Verträge das nicht vorsahen. Die Branche arbeitet also noch immer die alten, defizitären Aufträge aus der Vergangenheit ab. Die Nachfrage nach Windrädern ist weltweit so hoch wie nie, viele Länder haben ihre Klimaziele höher gesetzt und damit auch den geplanten Ausbau erneuerbarer Energien. Dennoch schreiben vor allem die Turbinenhersteller rote Zahlen, streichen Tausende von Stellen und schließen Werke. Dagegen schaffte die traditionell profitablere Vestas einen kleinen Gewinn von 16 Millionen Euro. Seit Jahren herrscht auf dem Markt ein ruinöser Preiskampf, vor allem ausgelöst durch die Umstellung von festen staatlichen Vergütungen auf freie Ausschreibungssysteme.

Im übergeordneten Rahmen bildete sich Anfang November 2021 eine abwärts gerichtete Sequenz aus, die am 13. Oktober 2022 am Level von 17,63 Euro ein partielles Tief markierte. Ausgehend von diesem Tief beim Aktienkurs von Vestas setzte eine Erholung ein, die ein Kursplus von 63 Prozent verzeichnete, bevor der Kernwiderstand Mitte Januar 2023 bei 28,76 Euro getestet wurde. Dieser Kernwiderstand wurde fünf Mal angelaufen, konnte bis dato aber nicht nachhaltig überwunden werden. Der Widerstand scheint bis auf Weiteres zu halten. Aus Kennzahlen-Sicht musste 2022 ein Verlust pro Aktie von 1,56 Euro gemeldet werden. 2023 sollte wieder ein kleiner Gewinn von 0,13 Euro erwirtschaftet werden. 2025 ist ein Resultat je Aktie von 1,26 Euro geplant. Trotz des beträchtlichen Zuwachses beim Gewinn ist das entsprechende erwartete KGV immer noch bei 22,15. Weiters lässt die Konkurrenzsituation am Markt diesen Zuwachs als zu hoch gegriffen erscheinen. Ein Kursverlust in den kommenden Wochen wäre keine Überraschung.

Vestas Wind Systems A/S (Tageschart in Euro) Tendenz: