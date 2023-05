BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Der Luftverkehr erhole sich nach der Pandemie wieder, habe sich aber verändert, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften. Er verwies auf ein geändertes Verhalten bei Geschäftsreisen vor allem auf Kurzstrecken. Im Langstreckenverkehr verbessere sich die Wettbewerbsstruktur in Richtung Westen, verschlechtere sich aber gen Osten. Für die IAG bleibt er wegen deren Ausrichtung auf eher westliche Langstreckenflüge positiv gestimmt./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 04:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 1,845EUR gehandelt.