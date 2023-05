Wasserstoffbetriebenes LCV von First Hydrogen erhält Lob von Rivus

Vancouver, B.C. – 24. Mai 2023 / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWE: FIT) gibt bekannt, dass sein wasserstoffbetriebenes leichtes Nutzfahrzeug (LCV) von Rivus, einem preisgekrönten Anbieter von Flottenmanagementdiensten, für seine „Laufruhe und angenehmes Fahrverhalten“ gelobt wurde. Die Fahrer von Rivus wiesen darauf hin, dass die LCV des Unternehmens größere Reichweiten erzielen und viel schneller betankt werden können als batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), was Flotten, die diese Fahrzeugklasse nutzen, darin unterstützen wird, Null-Emissionsziele zu erreichen. Nach ersten Straßenfahrten in Birmingham, den West Midlands und South Yorkshire haben die Fahrer von Rivus das Fahrzeug für sein „müheloses“ und „komfortables“ Fahrverhalten gelobt. Fahrer waren vor allem vom Automatikgetriebe des LCV beeindruckt, das sie als „einfacher zu bedienen als in Benzin- oder Dieseltransportern“ bewerteten, da keine Schaltvorgänge erforderlich sind und das Fahrzeug viel leiser fährt.