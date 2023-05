Die Renault Gruppe und Valeo vereinbaren Partnerschaft zur Entwicklung Software-definierter Fahrzeuge (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Renault Gruppe und Valeo erweitern ihre Zusammenarbeit beiSoftware-definierten Fahrzeugen (Software Defined Vehicles - SDV).- Valeo wird einige der wichtigsten elektrischen und elektronischen Komponentenliefern, z. B. den Hochleistungsrechner, und zur Softwareentwicklungbeitragen.- Mit Partnern wie Google für die Software, Qualcomm für die Hardware und nunauch Valeo baut die Renault Gruppe ihr Technologie-Ökosystem weiter aus undprofessionalisiert sich im Bereich SDV-Wertschöpfungskette.Die Renault Gruppe und Valeo haben heute eine Partnerschaft zur Entwicklung derelektrischen und elektronischen Architektur der nächsten Fahrzeuggeneration derGruppe bekannt gegeben. Diese Software Defined Vehicle (SDV)-Architektur wird esermöglichen, dass Fahrzeuge während ihres gesamten Lebenszyklus stets auf demneuesten Stand sind und neue Funktionen ohne Hardware-Änderungen integriertwerden können. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Valeo wichtige elektrischeund elektronische Komponenten * für das SDV liefern, darunter auch denHochleistungsrechner (HPC). Die Ingenieure von Valeo werden in der Nähe derStandorte der Renault Gruppe in Guyancourt, Toulouse und Sophia-Antipolisarbeiten und auch mit den Teams der Renault Software Factory bei derSoftwareentwicklung kooperieren. Darüber hinaus stellt Valeo Anwendungssoftwarefür das Fahrzeug bereit, z. B. für die Einparkhilfe. Die neue Partnerschaft wirddazu beitragen, die Entwicklungszeiten und -kosten für die elektrische undelektronische Architektur zu reduzieren und gleichzeitig den Schwerpunkt aufHochleistung, Kompatibilität und Sicherheit zu legen.Die Renault Gruppe hat bereits Vereinbarungen mit Google über die Kooperationbei Betriebssystem, Cloud und digitalem Zwilling getroffen und mit Qualcomm fürdie Bereiche digitales Fahrgestell und System-on-Chip. Durch die neueZusammenarbeit mit Valeo ist es der Renault Gruppe nun möglich, ihre Kontrolleüber die SDV-Wertschöpfungskette zu stärken.Marc Vrecko, President, Comfort and Driving Assistance Systems Business Groupvon Valeo: " Diese gemeinsame Entwicklungsarbeit stärkt die langjährigePartnerschaft zwischen Valeo und der Renault Gruppe. Wir sind stolz darauf, dankdieses sehr wichtigen Vertrages gemeinsam mit der Renault Gruppe den Weg für dasSoftware-definierte Fahrzeug der Zukunft zu ebnen. Diese strategischePartnerschaft zeigt unser großes Engagement, gemeinsam über die Grenzen deraktuellen Automobiltechnologie hinauszugehen, um das Fahrerlebnis und dieSicherheit der Nutzer zu verbessern."