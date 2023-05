GlobalSign kooperiert europaweit mit eXsolut

LEUVEN, BE / ACCESSWIRE / 24. Mai 2023 / GMO GlobalSign Ltd. (https://www.globalsign.com/de), eine globale Zertifizierungsstelle und führender Anbieter von digitalen Signatur-, Identitäts- und Sicherheitslösungen für IoT, hat heute die erfolgreiche Etablierung einer Technologiepartnerschaft mit der eXsolut GmbH bekannt gegeben.

eXsolut hat erfolgreich digitale Signaturen durch GlobalSigns Digital Signing Service (DSS) bereitgestellt. In dieser Zeit haben Hunderte von eXsolut-Kunden das DSS-Produkt von GlobalSign verwendet, um digital signierte E-Mails und Zeitstempel an Kunden in ganz Europa zu versenden. eXsolut vertreibt ein intelligentes Dokumentenmanagementsystem namens TeamDocument, eine zentrale, vor Ort installierte Lösung, die die Informationssicherheit und den Zugriff optimiert. Zusammen mit GlobalSign bietet TeamDocument die höchste Sicherheit dank des offen dargelegten Workflows und der Visibilität der Lösung selbst. Außerdem ist die Bearbeitung auf den Benutzerzugang innerhalb jeder Organisation beschränkt, die ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) mit einer Hierarchie von Personen auf verschiedenen Ebenen verwendet.

Sayit Özdemir, CEO von eXsolut, erklärt: "GlobalSign ist unser neuer Partner für den sicheren Umgang mit Informationen und Dokumenten - das A und O eines jeden modernen Unternehmens. Gemeinsam stehen GlobalSign und eXsolut für nachhaltiges und zugängliches Wissen in Zeiten der digitalen Transformation. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft!"

DSS ist ideal auf eXsolut's Enterprise Communication und Enterprise Task & DocumentManagement für GlobalSign abgestimmt, um Dokumente sicher und digital zu verwalten und zu signieren. Der Hauptgrund für diese Partnerschaft war, dass eXsolut digitale vertrauenswürdige Signaturen benötigte, die dabei helfen, Dokumente zu sichern, um die Rückverfolgbarkeit und Prüfbarkeit zu optimieren. Die Bündelung von eXsolut und GlobalSign war für die Kunden beider Organisationen aus verschiedenen Branchen sehr sinnvoll, da diese gemeinsame Lösung Zeit, Kosten und Ressourcen spart. Viele Kunden haben sich für eine digitale Signatur als Ergänzung zum DMS entschieden, da die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und eine sichere Kommunikation immer wichtiger werden. Heutzutage ist die digitale Identität in der Fertigungsindustrie sehr wichtig, aber die Wege zu einer Lösung können komplex sein. Anbieter, die die digitale Unterschrift als Funktion in ihrer Plattform oder Lösung anbieten, können auf diese Weise Arbeitsabläufe und Prozesse für ihre Kunden digitalisieren. Ein klarer Arbeitsablauf und ein Genehmigungsverfahren sind von entscheidender Bedeutung. Der Aufbau einer digitalen Identität als zusätzliche Vertrauensebene erhöht die Möglichkeiten zur Gegenprüfung.