Künstliche Intelligenz auf Intensivstationen / Die x-cardiac GmbH schließt weitere Finanzierung erfolgreich ab

Berlin (ots) - Die x-cardiac GmbH, Anbieter von KI-basierter Software zur

Vorhersage von postoperativer Komplikationen nach schweren Herzoperationen, gibt

den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde bekannt. Neben dem bisherigen

Investorenkonsortium um IBB Ventures investierten zusätzlich neue Business

Angels und Family Offices in das innovative Berliner Startup. Mit den Mitteln

der Finanzierungsrunde wird die "x-cardiac-platform" weiterentwickelt und der

Markteintritt der Medizinprodukte "x-c-bleeding" und "x-c-renal-injury" zur

Früherkennung von postoperativen Nachblutungen bzw. von akutem Nierenversagen

vorangetrieben.



Geschäftsführer Oliver Höppner zeigt sich erfreut: "Die Digitalisierung im

Klinikalltag macht große Fortschritte und x-cardiac kann hier einen wichtigen

Beitrag leisten. Mit unseren ersten Pilotkunden konnten wir dies bereits

erfolgreich demonstrieren und möchten nun auch weiteren Herzzentren unsere

Medizinprodukte anbieten." Prof. Alexander Meyer, Co-Geschäftsführer von

x-cardiac, fügt hinzu: "Wir haben bereits die neue Produktgeneration

"x-cardiac-platform" entwickelt, die sich aktuell in der fortgeschrittenen

Zertifizierungsphase befindet und bald ein MDR-zugelassenes Medizinprodukt sein

wird. Im Hintergrund haben wir an den R&D Prozessen gearbeitet und massiv

optimiert - entstanden ist die "x-cardiac-Medical-AI-Factory", die es uns

erlaubt, in jedem datendichten medizinischen Bereich KI-basierte digitale

Biomarker zu entwickeln. Wir verfügen hierfür über das erforderliche Know-how

und alle notwendigen Ressourcen."