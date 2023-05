Muschelerzeugung in Aquakulturen im Jahr 2022 um 39,5 % gesunken / Fischproduktion gegenüber dem Vorjahr um 2,4 % gesunken

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2022 haben die Aquakulturbetriebe in Deutschland rund

8 600 Tonnen Muscheln erzeugt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, waren das 39,5 % oder 5 600 Tonnen weniger als im Vorjahr. Eine

Veränderung in diesem Ausmaß ist bei Muscheln nicht ungewöhnlich, da die

Muschelernte aufgrund natürlicher Bedingungen von Jahr zu Jahr erheblich

schwanken kann. Weniger schwankungsanfällig ist die Fischerzeugung in

Aquakulturen: Die Produktion von Fischen sank in den knapp 2 200

Aquakulturbetrieben im Jahr 2022 ebenfalls, aber lediglich um 2,4 % oder 430

Tonnen auf rund 17 800 Tonnen. Die Erzeugung von Rogen und Kaviar stieg um 17,7

% oder 15 Tonnen auf rund 100 Tonnen. Zuzüglich der Produktion von 31 Tonnen

Krebstieren betrug die Gesamterzeugung von Aquakulturprodukten im Jahr 2022 rund

26 600 Tonnen. Das waren 18,6 % oder 6 100 Tonnen weniger als im Jahr 2021.



Mehr Forellen, weniger Karpfen