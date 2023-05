Rüsselsheim (ots) -



- Klein und charakterstark: Mit Markengesicht Opel Vizor und neuem Heckstyling

- Digital und intuitiv: Cockpit auf Snapdragon® Cockpit Plattform-Basis von

Qualcomm Technologies, Inc.[1], neues Infotainment mit bis zu zehn Zoll großem

Farb-Touchscreen

- Highlight im besten Sinne: Neues Intelli-Lux LED® Matrix Licht noch präziser

- Corsa Electric: Neuer Elektromotor mit 115 kW/156 PS und bis zu 402 Kilometer

Reichweite (WLTP[2])

- Hybrid für alle: Neuer Corsa erstes Opel-Modell mit 48-Volt-Hybrid-Antrieben



Der neue Opel Corsa kommt - und das noch in diesem Jahr. Noch mutiger und

klarer, noch emotionaler, noch intuitiver bedienbar. Dazu wird er mit komplett

neuen Elektro- sowie Hybrid-Antrieben vorfahren. So wird der Corsa zum

Kleinwagen-Bestseller der Extraklasse. Jetzt zeigt Opel erste Bilder.





Der Corsa glänzt im neuen Styling mit dem charakteristischen Markengesicht OpelVizor an der Front und selbstbewusst mittig am Heck platziertem Namenszug.Hochmoderne Technologien machen die Fahrt entspannter. So bietet der neue Corsaauf Wunsch ein volldigitales Cockpit auf Snapdragon® Cockpit Plattform-Basis vonQualcomm Technologies1 mit neuem, intuitiv bedienbarem Infotainment samt bis zuzehn Zoll großem Farb-Touchscreen. Das blendfreie Intelli-Lux LED® Matrix Licht,das der Corsa 2019 ins Kleinwagensegment geholt hat, wird ebenfalls noch besserund präziser - mit nun 14 LED-Elementen. Hightech auch unter der Motorhaube: DerCorsa Electric fährt nun zusätzlich mit mehr Leistung und verbesserter Batterievor - was eine Reichweite von bis zu 402 Kilometer gemäß WLTP2 ermöglicht. Einechtes Novum sind auch die weiteren Antriebe. Der Corsa ist das ersteOpel-Modell, für das der Hersteller Hybride mit 48-Volt-System ankündigt. Damithält der neue Corsa für die Kunden eine Antriebsauswahl von reinbatterie-elektrisch über Hybrid bis zu hocheffizienten Verbrennern bereit, diein dieser Klasse ihresgleichen sucht."Der Opel Corsa ist seit mittlerweile mehr als 40 Jahren ein Bestseller. In denvergangenen beiden Jahren war er außerdem der meistverkaufte KleinwagenDeutschlands sowie 2021 das meistverkaufte Auto überhaupt in Großbritannien.Dieser Erfolg ist für uns Bestätigung und Anspruch zugleich. Deshalb machen wirden Corsa jetzt noch moderner, emotionaler, besser. Mit scharfem Design,Top-Technologien aus höheren Klassen sowie neuer, lokal emissionsfreier Elektro-und Hybrid-Technik wollen wir die Kunden erneut begeistern und ihnen zeigen, was