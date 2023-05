Govees erster Matter-fähiger LED Strip Light M1 (2 m) ist jetzt erhältlich

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Govee, ein Innovator in der Smart-Home-Branche,

kündigt die Verfügbarkeit seines erste Matter-fähige LED Strip Light M1 (2 m)

(https://eu.govee.com/products/govee-led-strip-light-m1-matter-compatible-2m)

an. Als erstes Matter-Produkt von Govee kann der LED-Streifen schnell und sicher

mit der vom Nutzer bevorzugten Smart-Home-Plattform, wie Apple HomeKit, Google

Home oder Amazon Alexa, gekoppelt und gesteuert werden. Darüber hinaus bietet es

eine einzigartige Möglichkeit, Ihren Raum zu beleuchten, und zwar durch die

verbesserte RGBIC+ -Technologie, mehr Lichtpunkte pro Meter für eine höhere

Leuchtkraft, eine besser segmentierte Steuerung und eine intuitive

Musiksynchronisierung.



Als erstes Matter-zertifiziertes Produkt von Govee bietet der LED Strip Light M1

(2m) eine verbesserte Interoperabilität: Nutzer sind nicht mehr an bestimmte

Plattformen gebunden, da das Produkt mit allen zertifizierten Smart

Home-Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa, und Google Home funktioniert.

Obwohl Govee schon viele Ökosysteme unterstützt hat, können die intelligenten

Beleuchtungssysteme von Govee in jetzt mit Matter zum ersten Mal im Apple

Home-Ökosystem verwendet werden. Sobald die Verbindung über Matter hergestellt

ist, können Nutzer die M1 ganz einfach über die von ihnen bevorzugte Plattform

steuern, einschließlich Ein- und Ausschalten, Änderung der Farbtemperatur,

Farbwechsel und Helligkeitseinstellungen. Darüber hinaus bietet Matter mehr

Sicherheit, da alle Matter-Geräte strengen Sicherheitsanforderungen genügen

müssen.