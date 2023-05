Nach dem Rutsch: Folgt nun die nächste Aufwärtsbewegung bei Silber?

Der Silberpreis hat seit Anfang Mai korrigiert. Doch inzwischen sieht die Lage wieder besser aus. Die beginnende Korrektur am Aktienmarkt könnte helfen, ebenso wie die Lage am Terminmarkt.

Silber: Ende des Abverkaufs?

Anfang Mai noch stand Silber kurz vor einem großen Ausbruch. Es war der Höhepunkt nach einer zweimonatigen Rallye. Allerdings scheiterte das Edelmetall an der Marke von 26 US-Dollar je Unze, ein nachhaltiger Ausbruch gelang nicht. Und so folgte, was kommen musste: Silber korrigierte scharf und hat nun binnen dreier Wochen etwa drei Dollar oder gut 10 Prozent an Wert verloren. Der Abverkauf ging mit entsprechenden Spekulationen am Terminmarkt einher, wo Spekulanten auf fallende Kurse zockten.