ANITTA BRINGT BRASILIANISCHES FLAIR IN DIE DIESJÄHRIGE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KICK OFF SHOW VON PEPSI

NEW YORK, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow – Pepsi und die UEFA freuen sich bekannt zu geben, dass der brasilianische Weltstar Anitta am 10. Juni Co-Headlinerin der von Pepsi präsentierten UEFA Champions League Final Kick Off Show 2023 sein wird. Gemeinsam mit GRAMMY-Preisträger Burna Boy wird die Popsängerin beim größten jährlichen Sportereignis der Welt für ein unvergessliches Entertainment-Erlebnis sorgen.

Nach einem Rekordjahr, zu dessen Höhepunkten die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums „Versions Of Me" und eine Grammy-Nominierung als „Beste neue Künstlerin" zählten, wird die „Envolver"-Sensation ihren unwiderstehlichen energiegeladenen Sound ins Istanbuler Atatürk-Olympiastadion bringen und vor vielen Millionen Fans in aller Welt präsentieren, nur wenige Minuten vor Beginn des größten Ereignisses im Vereinsfußball.

Um die Werbetrommel für die mit Spannung erwartete Show zu rühren, hat Pepsi einen mitreißenden Kurzfilm mit dem Titel "The Prep" veröffentlicht, der Anitta und Burna Boy im klassischen Pepsi-Stil zusammenbringt. In dem Film hören wir Burna Boys „It's Plenty" und Anittas „Envolver", während die beiden Stars sich in ihren jeweiligen Fußball-Umkleideräumen auf die Kick Off Show vorbereiten, bevor sie den legendären Tunnel der UEFA Champions League betreten und dann nebeneinander in die aufregende Atmosphäre des ausverkauften Stadions eintauchen.

Anitta äußerte sich begeistert: „Ich freue mich riesig, dass die Nachricht endlich raus ist! Ich kann es kaum erwarten, bei der UEFA Champions League Final Kick Off Show von Pepsi aufzutreten und neben Burna Boy als Co-Headliner auf der Bühne zu stehen. Wir werden den Fans im Stadion und auf der ganzen Welt eine unvergessliche Show bieten, also schaltet am 10. Juni ein – lasst es euch nicht entgehen!"

Zum ersten Mal überhaupt gibt Pepsi auch den Fans die fantastische Chance, Teil der atemberaubenden Aufführung zu sein, und zwar über die #PepsiKickOffShow-Challenge, die im März anlief – die Fans wurden aufgerufen, ihre Ballfertigkeit und ihr Tanztalent unter Beweis zu stellen. Das Video gibt es hier.

Gustavo Reyna, Senior Director of Global Marketing bei Pepsi, erklärte: „Wir sind stolz darauf, jedes Jahr mit den größten und aufregendsten Namen der Musikbranche zusammenzuarbeiten, um Fans in aller Welt erstklassige Unterhaltung zu bieten. Die UEFA Champions League Final Kick Off Show 2023 von Pepsi vereint die globalen Superstars Anitta und Burna Boy auf der Bühne – zwei Künstler, die unsere „Thirsty For More"-Philosophie verkörpern, die den Lebensdurst der Menschen feiert. Und wir freuen uns riesig darüber, dass Fans über die #PepsiKickOffShow-Challenge aktiv an dieser unvergesslichen Show mitwirken können. Das wird ein wirklich fantastisches Schauspiel!"