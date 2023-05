DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens nach einer Informationsveranstaltung mit dem Finanzchef von 175 auf 185 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die Fokussierung des Konzerns auf Lösungen für Digitalisierung, Ressourceneffizienz und Dekarbonisierung erweise sich als zunehmend erfolgreich, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand reiche inzwischen bis weit in das Geschäftsjahr 2023/24. Nach den Worten von Ralf Thomas werde eine milde Rezession im nächsten Jahr kaum spürbar werden, führte er weiter aus. Der Experte hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für dieses und die folgenden Jahre an./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2023 / 06:45 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 153,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m