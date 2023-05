Verzicht auf fossile Brennstoffe dank Eisspeicher

München/Wien (ots) - SÜBA AG legt Grundstein für nahezu emissionsfreie

Wohnanlage in München



Die SÜBA AG, ein seit über 40 Jahren in Österreich erfolgreicher Bau­träger und

Vorreiter bei nachhaltiger Projektentwicklung, feierte gestern die

Grundsteinlegung ihres neuen Projekts in Deutschland. Bis Herbst 2024 sollen in

der DGNB-Gold (https://www.dgnb-system.de/de/system/index.php)

-vorzertifizierten Anlage in der Marbachstraße 9 in München 74 Mietwohnungen

entstehen. Dabei setzt die SÜBA AG auf innovative Technologien, die den Verzicht

auf fossile Brennstoffe ermöglichen.



Seit mehr als 40 Jahren entwickelt und baut die SÜBA AG in Österreich Wohnungen

mit hohem Anspruch an Qualität, Architektur und Wohlbefinden. Mit ihrem neuen

Wohnprojekt in Deutschland setzt sie nun ein starkes Signal für Nachhaltigkeit,

Innovation sowie eine besonders ressourcenschonende Bauweise.