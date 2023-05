Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der British Chamber of Commerce in Germany / Trendwende Ein Drittel aller Unternehmen erwartet Umsatzsteigerungen in Großbritannien für 2023

Berlin (ots) - 14 % der Befragten sehen erstmals Verbesserung seit dem Brexit



- 2022 noch Jahr des Übergangs - 35 % der Befragten verzeichneten

Umsatzrückgänge; 29 % Umsatzsteigerungen

- Brexit hinterlässt weiter Spuren - Selbst drei Jahre danach beklagen 51 % eine

Verschlechterung der Wirtschaftslage; dagegen konstatieren 14 % eine

Verbesserung

- Verhaltene Investitionsabsichten - 33 % (Vorjahr: 16 %) der Unternehmen planen

zwar Kleinprojekte (Volumen bis zu 5 Mio. Euro), streben aber keine

Großprojekte an

- Wirtschaftsfreundlichkeit als Plus des Investitionsstandorts Großbritannien -

26 % schätzen das unternehmerfreundliche Klima, 25 % die geringere

Regulierung, 17 % die geringere Bürokratie

- Hoffnungen auf König Charles III als Mediator zwischen Großbritannien und der

EU - 54 % der Befragten hoffen, dass er die Zusammenarbeit mit der EU fördert,

mehr als ein Drittel (37 %) die Zusammenarbeit mit Deutschland



Drei Jahre nach dem Brexit gibt es erstmals Anzeichen einer Besserung im

deutsch-britischen Wirtschaftsverhältnis. Für das Jahr 2023 erwartet jedes

dritte Unternehmen (33 %) ein Umsatzwachstum in Großbritannien. Mittelfristig in

fünf Jahren sind es fast die Hälfte der Unternehmen (48 %).