--------------------------------------------------------------

Mehr erfahren

https://ots.de/cLuD9T

--------------------------------------------------------------



Frankfurt am Main/Köln (ots) - PwC treibt innovative Business- und New

Work-Ansätze zum Arbeiten im virtuellen Raum voran / Vertrauenswürdige

B2B-Lösung für virtuelle Zusammenarbeit mit sensiblen Daten / Entwicklung in

Zusammenarbeit mit Digitalagentur Demodern





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit Virtual Spaces startet die Wirtschaftsprüfungs- und BeratungsgesellschaftPwC Deutschland die erste auf einer eigenen Software basierendenBusiness-Metaverse-Plattform für den Geschäftsalltag. Die Lösung ermöglicht esKunden, Partnern und Mitarbeitenden über Avatare in virtuelle Räume einzutretenund unternehmensübergreifend zusammenzuarbeiten: Meetings abzuhalten,Veranstaltungen durchzuführen, sensible Daten zu teilen oder andere, innovativeFormen der Kollaboration zu realisieren. So verbindet Virtual Spaces die realeGeschäftswelt mit der digitalen und ermöglicht einen ersten Schritt insMetaverse.Die in fachlich enger Zusammenarbeit mit der Digitalagentur Demodern entstandeneLösung wurde konsequent aus den Markenwerten von PwC heraus entwickelt undfördert damit die durchgehende Identifikation mit der Marke. AlsWirtschaftsprüfungsgesellschaft haben Sicherheit und Vertrauen für PwC höchstenStellenwert, entsprechend wurde Virtual Spaces so umgesetzt, dass Compliancegewährleistet und mit sensiblen Daten gearbeitet werden kann."Das Metaverse ist ein großer schnell wachsender Markt. Noch stehen wir ganz amAnfang. Die deutsche Wirtschaft hat aber bereits verstanden, dass es Zeit ist zuhandeln. Bei PwC führen wir mit Virtual Spaces langsam an das Arbeiten imvirtuellen Raum heran. Unsere Erfahrungen können wir dann an unsere Kundenweitergeben", sagt Clemens Koch, Mitglied der Geschäftsführung und LeiterMarkets & Financial Services bei PwC Deutschland.Vielfältige Anwendungsfälle für sämtliche UnternehmensbereicheVirtual Spaces eröffnet Mitarbeitenden und Kunden viele neue Möglichkeiten. Sokönnen beispielsweise HR-Fachbereiche viele ihrer Initiativen im digitalen Raumerweitern. Das umfasst alltägliche Vorgänge wie Bewerbungs- oderFeedbackgespräche, Recruiting-Events sowie Schulungen und andereWeiterbildungsmaßnahmen. Unternehmen sind mit Virtual Spaces zudem in der Lage,Maßnahmen wie Roadshows digital zu verlängern und können damit auch abseitsgeplanter Tourstopps neue Zielgruppen erreichen. Nutzer:innen können den Inhaltin der virtuellen Umgebung dabei je nach Anforderungen individualisieren, sodass für jedes Format schnell das richtige Setup gefunden ist.