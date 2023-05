14 Großstädte im Mietencheck Preise in Berlin in 5 Jahren um 34 Prozent gestiegen, in Leipzig um 24 Prozent

Nürnberg (ots) - Ein 5-Jahresvergleich der mittleren Angebotsmieten von

Bestandswohnungen in den 14 größten deutschen Städten von immowelt zeigt:



- In 12 von 14 Großstädten sind die Mieten seit 2018 um mindestens 10 Prozent

gestiegen - Wohnungsmangel, Zinsanstieg und Flüchtlingszuzug als Preistreiber

- Größtes Plus: In Berlin haben sich Mietwohnungen innerhalb von 5 Jahren im

Mittel um 34 Prozent verteuert - Hauptstadt klettert von Platz 6 auf Rang 2 im

Preisranking

- Deutliche Anstiege auch in anderen Millionenstädten: München (+11 Prozent),

Hamburg (+10 Prozent) und Köln (+21 Prozent)

- Günstige Großstädte: Große Zuwächse in Leipzig (+24 Prozent), Bremen (+21

Prozent) und Essen (+17 Prozent)

- Die Inflationsrate lag im selben Zeitraum bei 19 Prozent