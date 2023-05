Globaler Greentech-Vorreiter Hopewind startet in Deutschland

Berlin (ots) - Der global agierende Greentech-Gigant Hopewind betritt dendeutschen Markt und bringt seine umfassende Expertise inEnergiemanagement-Lösungen und Services für erneuerbare Energien mit ein. Mitüber zehn Jahren Erfahrung als Marktführer in China setzt das börsennotierteUnternehmen seinen Fokus auf die Versorgung des deutschen Photovoltaik-Marktesmit zertifizierten String-Wechselrichtern für industrielle Anwendungen.Tech-Konzern mit globaler Mission für die EnergiewendeHopewind, gegründet 2007, ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltigerEnergiesysteme und ein starker Partner für Greentech-Energielösungen in globalenProjekten. Mit seiner Expertise plant das Unternehmen, führender Anbieter vonWechselrichtern für die Photovoltaik in Deutschland zu werden, und präsentiertneue Produkte für das Energiemanagement von Industrie-, Gewerbe- undDienstleistungsbetrieben.Hopewind schließt Lücke im deutschen Photovoltaik-MarktDie hochwertigen Produkte von Hopewind sind einfach zu installieren, bieten eineherausragende Leistung und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Durch dieBereitstellung dieser Lösungen schließt Hopewind die Lücke im deutschenPhotovoltaik-Markt und adressiert Lieferengpässe der vergangenen Monate. Miteiner Eingangskapazität von 20 Ampere und einem Wirkungsgrad von 98,6 %ermöglichen die Wechselrichter von Hopewind eine Anpassung an größerePV-Paneele, steigern die Netzstabiliät und garantieren eine gesteigerteEnergieeffizienz.Innovation und Kundenzufriedenheit als oberste PrioritätHopewind plant, im Laufe des Jahres sein Angebot auf dem deutschen Markt weiterauszubauen und seine Rolle als globaler Enabler im Kampf gegen die Klimakriseweiterhin erfolgreich fortzuführen. Dazu betont Jeremy Powell, Hopewind EuropeanBusiness Director, die große Bedeutung der Benutzerfreundlichkeit: "Die einfacheBedienung unserer Wechselrichter durch die zugehörige Cloud-basierte Apperleichtert die Integration in bestehende Systeme und unterstreicht unserEngagement für Innovation und Kundenzufriedenheit."Über Hopewind2007 gegründet, ist Hopewind (https://de.hopewind.com/) heute ein weltweitführender Anbieter grüner Energielösungen. Das börsennotierte Unternehmen(Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd., Stock Code: 603063) ist globalspezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung sowie den Vertrieb und denService zu erneuerbaren und elektrischen Lösungen. Hauptprodukte desGreentech-Unternehmens sind Windkraftanlagen, Photovoltaik-Wechselrichter,Batterie-Energiespeichersysteme, Static Var Generator (SVG) undIndustrieantriebe. Als eine der Top-10-Marken für PV-Wechselrichter in Chinakonzentriert sich Hopewind auch in Europa auf Wechselrichter für PV-Anlagen. InDeutschland bietet Hopewind hauptsächlich Wechselrichter für die gewerbliche undindustrielle Anwendung (C&I) an und fokussiert sich auf Rund-um-Service für einevollständig digitalisierte, smarte PV-Lösung.Pressekontakt:Hellen HohoffPIABO PRTel.: +49 (0)172 4179441mailto:hopewind@piabo.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170020/5516159OTS: Hopewind

