EDDI-Award DDV-Auszeichnung für langfristig erfolgreiche Dialogmarketing-Strategie geht an die Commerzbank

Frankfurt am Main (ots) - Einmal im Jahr zeichnet der Deutsche Dialogmarketing

Verband (DDV) mit dem EDDI-Award Unternehmen aus, die im Rahmen ihrer

Kommunikationsstrategie langfristig und nachweislich erfolgreich auf den

individuellen Dialog mit dem Kunden setzen. Mittlerweile schon traditionsbewährt

war die EDDI-Night gestern Abend auch in diesem Jahr der krönende Abschluss des

ersten Konferenztages des DialogSummit in Frankfurt.



Unter den eingegangenen Bewerbungen stach in diesem Jahr eine besonders hervor

und überzeugte die Jury auf ganzer Linie. Der EDDI 2023 in der Kategorie BtoC

geht an die Commerzbank. Das Kreditinstitut mit Sitz in Frankfurt am Main zählt

mit rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und

Unternehmerkunden in Deutschland zur führenden Bank für den Mittelstand.