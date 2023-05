SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi feiert die Eröffnung mit einer spektakulären Veranstaltung und vielen Stars

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- SeaWorld Abu Dhabi, der erste Marine-Life-Themenpark der MENA-Region, istjetzt eröffnet- Die Eröffnungsfeier wurde von Gästen und Prominenten besucht und bot Auftrittevon Superstars wie Hussain Al Jassmi und Red- Der neueste Themenpark und das Megaprojekt auf Yas Island wurde von Miral inZusammenarbeit mit SeaWorld Parks & Entertainment entwickeltSeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, der erste Themenpark für Meereslebewesen in derMENA-Region, hat seine Pforten für die Öffentlichkeit geöffnet und bietetunvergessliche Erlebnisse und spannende Abenteuer für Gäste jeden Alters. Diestarbesetzte Eröffnungsfeier, die am 22. Mai stattfand, bot unvergesslicheAuftritte des emiratischen Superstars Hussain Al Jassmi, der schottischenKünstlerin Red sowie eines sensationellen Orchesters mit 120 Musikern. Diefesselnde Eröffnungszeremonie, mit der der Marine-Life-Themempark der nächstenGeneration eröffnet wurde, war geprägt von atemberaubenden Ton- und Lichtshows,die die Zuschauer in ihren Bann zogen. An der begehrten Veranstaltung nahmenHunderte Ehrengäste und Prominente teil. SeaWorld Abu Dhabi, der neuesteThemenpark auf Yas Island, wurde von Miral, dem führenden Anbieter vonErlebniswelten, in Zusammenarbeit mit SeaWorld® Parks & Entertainment, einemführenden Unternehmen für Themenparks und Unterhaltung sowie einer der weltweitführenden zoologischen Einrichtungen, entwickelt.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:MNR link: https://www.multivu.com/players/uk/9172151-seaworld-yas-island-celebrates-opening-star-studded-event/Zum Auftakt der Veranstaltung, die im Bereich des "One Ocean" stattfand, wurdeden Gästen eine spezielle Eröffnungsvorführung des One Epic Ocean-Spektakels vonSeaWorld Abu Dhabi geboten. Die immersive Show bietet Multimedia undhochmodernen Raumklang und erweckt die Wunder des Ozeans auf eineraußergewöhnlichen 360-Grad-Leinwand mit einer Höhe von 15 Metern und einerBreite von 218 Metern zum Leben. Eine Gruppe junger Meeresliebhaber betratanschließend die Bühne und entfesselte eine faszinierende Ton- und Lichtshow miteinem Leuchtwirbel, der die One-Ocean-Leuchtenglocke erhellte. Dieser Moment,der die Verbindung zwischen dem Ozean und uns allen symbolisiert und dieoffizielle Eröffnung von SeaWorld Abu Dhabi markiert, war ein Höhepunkt dergrandiosen Veranstaltung. Die anwesenden Gäste kamen in den Genuss vonDarbietungen des Orchesters und von Red, die in einem eigens für SeaWorld AbuDhabi komponierten und von Hussain Al Jassmi gesungenen Lied gipfelten. In einem