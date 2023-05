Zukunftsfinanzierungsgesetz hilft Deutschland als Einwanderungsland für internationale Startups zu etablieren

Berlin (ots) - Gründer und Gründerinnen sowie Startups von heute werden derMittelstand von Morgen und zugleich Innovationsmotor der deutschenVolkswirtschaft sein. Deshalb ist es für den Wirtschaftsstandort Deutschlandzentral, exzellente Ausgangsbedingungen für Wachstumsunternehmen zu schaffen.Der Bundesverband der Mittelstand. BVMW begrüßt zusammen mit derMittelstandsAllianz den Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung vonzukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz - ZuFinG). "DasZiel der Bundesregierung muss es sein, Deutschland als Einwanderungsland fürinternationale Startups zu etablieren", sagt Markus Jerger, Vorsitzender derBundesgeschäftsführung des BVMW.Ein attraktiver Kapitalmarkt zur Mobilisierung privater Investitionen ist fürden Erfolg der Transformationsanstrengungen dabei ebenso entscheidend wie eininternational wettbewerbsfähiger und gründungsfreundlicher steuerlicher Rahmen."Von der lange fälligen Abschaffung der Dry-Income-Besteuerung bei Startups bishin zur Erweiterung der Mitarbeiterbindungsmaßnahmen beinhaltet der Entwurfsinnvolle Punkte", urteilt Dr. Sonja Sulzmaier, Vorsitzende der KommissionStartups und Unternehmensgründungen des Der Mittelstand. BVMW. Während Dr.Oliver Grün, Präsident und Vorstandsvorsitzender des BundesverbandesIT-Mittelstand, betont: "Der Entwurf zum Zukunftsfinanzierungsgesetz stärkt auchdie Kapitalgeberseite in Deutschland im europaweiten Wettbewerb derFondsstandorte. Zudem müssen Börsengänge als wichtiges Mittel zurEigenkapitalbeschaffung deutlich vereinfacht werden. Diese sind für KMU aufgrunddes hohen bürokratischen Aufwands oft nicht zu bewältigen. Der Entwurf gehtdiesbezüglich in eine gute Richtung."Aus Sicht des Mittelstands ist das ZuFinG zwar ein erster Schritt in dierichtige Richtung, aber: "der große Wurf ist hier nicht gelungen, denn selbstbei Umsetzung aller geplanten Vorhaben bleiben wir im Vergleich zu unserenNachbarländern und den USA im Mittelfeld", sagt Frau Dr. Sulzmaier.Der BVMW fordert daher unter anderem die Einführung einer einheitlichenstaatlichen Gründungsförderung und eine entsprechende Koordinierung zwischen denMinisterien für Wirtschaft und Klimaschutz sowie für Finanzen. WeitereAnregungen sind neben der Zusammenführung des bestehendenFörderinstrumentenkastens eine zentrale und nutzerorientierte (multilinguale)Gründerplattform als Informationsseite. Zusätzlich sollte der Zukunftsfondserweitert werden.Einen Überblick über die Forderungen und Positionen des BVMW ist in derStellungnahme zum Zukunftsfinanzierungsgesetz unter [ StellungnahmeZukunftsfinanzierungsgesetz (https://www.bvmw.de/uploads/topics/Steuern-und-Finanzen/Downloads/BVMW-Stellungnahme-Zukunftsfinanzierungsgesetz.pdf) ] enthalten.Über den Verband Der Mittelstand. BVMW e.V. ist mit rund 28.000 ordentlichenMitgliedern die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifendeInteressenvereinigung des deutschen Mittelstands. Im Rahmen derMittelstandsallianz vertritt der Verband zudem mehr als 30 mittelständischgeprägte Verbände mit insgesamt 900.000 Mitgliedern. Weitere Informationenunter: http://www.bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherHarald EhrenMail: mailto:presse@bvmw.deTelefon: 030-533 206 302Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5516190OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.