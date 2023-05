Wirtschaft Städtetagspräsident fordert stärkere Einbeziehung in Gesetzgebung

Foto: Markus Lewe am 24.05.2023 bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Köln., über dts Nachrichtenagentur

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Städtetag mahnt Bund und Länder mit Blick auf die geplante Energie-, Wärme- und Mobilitätswende zu einer stärkeren Berücksichtigung der Kommunen bei den Gesetzgebungsprozessen. "Kooperativer Föderalismus funktioniert nur gut, wenn die Städte mit einbezogen werden", sagte Städtetagspräsident Markus Lewe (CDU) am Mittwoch bei der Hauptversammlung der Vereinigung in Köln.



"Das heißt zum Beispiel, dass uns Bund und Länder nicht einfach nur informieren, wenn eine neue Regelung kommt, alles ausverhandelt ist und es für dringend notwendige Korrekturen ohnehin zu spät ist." Städte, die sich "verändern und diese Veränderung aktiv gestalten" wollten, brauchten dafür auch die entsprechende "Beinfreiheit". Die Gesetzgebung gehe nicht "Top-Down", sondern "nur gemeinsam und ausgerichtet an dem tatsächlichen Bedarf in den Städten vor Ort".