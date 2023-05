GOLDMAN SACHS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 58,50 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Aktie des Energiekonzerns zwei positive Aspekte hervor: Der Markt übersehe das organische Wachstumspotenzial, das mit einer wieder höheren Verschuldung einhergehe. Außerdem sei RWE in den USA und Europa unter den bestplatzierten Anbietern, um vom Bedarf für Erneuerbare Energien zu profitieren./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 06:30 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 40,40EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58,50

Kursziel alt: 58,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m